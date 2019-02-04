Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Ki Trafik Kazasında Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Uşak'ta Ki Trafik Kazasında Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

1 saat önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Uşak'ta Ki Trafik Kazasında Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi, System.String[]
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - İzmir karayolu Çınarcık rampasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 64 KY 400 plakalı Ali Yılmaz idaresindeki otomobil İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halindeyken Çınarcık rampasında direksiyon hakimiyeti kaybederek karı şeride geçti. Bu esnada İzmir yönüne seyir halinde olan Fahrettin Hacıoğlu idaresindeki 35 PN 740 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, 35 plakalı araçta bulunan sürücü Fahrettin Hacıoğlu (62) ve eşi Safiye Hacıoğlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mesut Hacıoğlu (39) ve araç sürücüsü Ali Yılmaz kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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