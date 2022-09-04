Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti

Anadolu Rock şarkıcısından Uşaklı vatandaşlara sürpriz

UŞAK - Düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel konserler düzenlenen Uşak'ta Kıraç rüzgarı esti.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesinde düzenlenen etkinlik kapsamında konserler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ata Park Meydanı'nda düzenlenen ses getiren konserlere bir yenisi de Kıraç'la devam etti. Uşak Belediyesi bünyesinde en işlek kent meydanında düzenlenen konserde "Endamın yeter, Kan ve Gül, Gidiyorum, Kerkük Zindanı, Tuna Nehri ve İzmir Marşı" gibi besteleri seslendiren Kıraç'ı binlerce seveni takip etti.

Kıraç'tan Uşaklı vatandaşlara sürpriz

Uşak'ta düzenlenen konser öncesinde Uşaklı vatandaşlara sürpriz yapan Kıraç, konserden uzun bir süre önce çalışmalara başladığı 40 kişilik çocuk korosu ile birlikte Uşak şarkısı olan "Ay Bulutta Bulutta" şarkısını da seslendirdi. Konser sonrasında ünlü Anadolu Rock şarkıcısına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner çeşitli hediyeler verdi. Konseri Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de yakından takim etti.