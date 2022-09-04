Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti

04.09.2022 08:24

Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti Anadolu Rock şarkıcısından Uşaklı vatandaşlara sürpriz Düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel konserler düzenlenen Uşak'ta Kıraç rüzgarı esti.

Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti

Anadolu Rock şarkıcısından Uşaklı vatandaşlara sürpriz

UŞAK - Düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel konserler düzenlenen Uşak'ta Kıraç rüzgarı esti.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesinde düzenlenen etkinlik kapsamında konserler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ata Park Meydanı'nda düzenlenen ses getiren konserlere bir yenisi de Kıraç'la devam etti. Uşak Belediyesi bünyesinde en işlek kent meydanında düzenlenen konserde "Endamın yeter, Kan ve Gül, Gidiyorum, Kerkük Zindanı, Tuna Nehri ve İzmir Marşı" gibi besteleri seslendiren Kıraç'ı binlerce seveni takip etti.

Kıraç'tan Uşaklı vatandaşlara sürpriz

Uşak'ta düzenlenen konser öncesinde Uşaklı vatandaşlara sürpriz yapan Kıraç, konserden uzun bir süre önce çalışmalara başladığı 40 kişilik çocuk korosu ile birlikte Uşak şarkısı olan "Ay Bulutta Bulutta" şarkısını da seslendirdi. Konser sonrasında ünlü Anadolu Rock şarkıcısına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner çeşitli hediyeler verdi. Konseri Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de yakından takim etti.

YORUMLAR
500
Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılında yıldız isimler sahne aldı Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılında yıldız isimler sahne aldı Çiçeği burnunda yeni evli Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi Çiçeği burnunda yeni evli Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi
Kaynak: İHA

Uşak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
23:59 Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:41 Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 08:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Kıraç Rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement