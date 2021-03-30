Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği - Son Dakika

Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği

30.03.2021 14:32

Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Önce yaya" etkinliği Uşak'ta da uygulandı.

Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği

UŞAK - İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Önce yaya" etkinliği Uşak'ta da uygulandı. Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinin ortası kırmızı renge boyanarak, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir!" denildi. Etkinlikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, " Unutmayalım; öncelik yayanın, öncelik hayatın. Unutmayalım; yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" dedi.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarını ve can kayıplarını önlemek amaçlı İçişleri Bakanlığı, 2011 senesinden beri yapmış olduğu çalışmaları bütün ciddiyet ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda da 2017 senesinde uygulamaya geçilen "Trafik güvenliği uygulama politika belgesi" çerçevesinde araç sürücü ve yayaları kapsayan bir çok çalışma ve etkinlik yapıldı. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyen İçişleri Bakanlığı, "Önce yaya " diyerek 30 Mart'ta kırmızı çizgi çekileceğini duyurdu. Harekete geçen Uşak Valiliği, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Halit Ziya Ortaokulu önünde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşların güvenliği ve sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirtti. Bugün itibariyle "Yaya önceliği Kırmızı Çizgimizdir" diyen Funda Kocabıyık, "2011-2020 yılları arasını kapsayan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" hedeflerimize yönelik yapılan; kampanyalar; etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, ulusal, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri olumlu bir etki göstermiştir. Ne mutlu ki trafikte yaşanan can kayıplarında ciddi bir azalma görülmüştür. Bu çerçevede, bu yıl da toplumumuzda yaya önceliğini merkeze alan anlayışın korunmasında ve bu bilincin daha da artmasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosuyla yaya önceliğine yönelik tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Eğitim, güvenlik ve denetim anlamında kolluk kuvvetlerimiz; yaya önceliğini korumak amacıyla trafiğin her alanında yer alacaktır. İl merkezimizde ve ilçelerimizde; yaya geçitlerinin sürücülerimiz tarafından fark edilmesi, trafik ışığı bulunmayan ancak levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Özellikle "yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik" konulu programlar ile okul giriş - çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerimizi istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının ortadan kaldırılmasında hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin yerine getirilmesi elzem ödevleri var. Unutmayalım ki hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de birbirimizden sorumluyuz. Bugün itibarıyla "kırmızı çizgimizi" çekiyoruz. Işıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerin ortadaki şeridini kırmızıya boyuyoruz.

Unutmayalım; öncelik yayanın, öncelik hayatın. Unutmayalım; yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, çocuklara ve yayalara "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı maske, şapka ve kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca okul önündeki yaya geçidin ortasını Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kırmızıya boyayan Kocabıyık, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.

Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği
Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği

İçişleri Bakanlığı, Funda Kocabıyık, Okul, Uşak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz         
15:25
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti         
13:48
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei