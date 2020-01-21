Uşak'ta kış mevsiminin vazgeçilmezi 'tahin helvası' - Son Dakika

Kış mevsiminin soğuk havalarla birlikte kendisini fazlası ile hissettirdiği Uşak'ta tahin helvasına olan talep artmaya başladı. Uşaklı helvacı esnafı, tahin helvasına olan ilginin fazla olmasını ise özellikle vücut ısısını koruyup, arttırmasına bağlıyor. Vatandaşlar ise 'kışın tahin evlası kalorifer gibi ısıtır' diyerek helvacıların yolunu tutuyor.



Uşak'ın onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan helva kış aylarında en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Türkiye'de gelenek ve göreneklere göre doğumlarda, cenazelerde, hac ibadeti dönüşünde yapılarak akraba ve komşulara dağıtılan helva, kış aylarının gelmesi ile helva satarak geçimini sağlayan esnafların yüzünü güldürüyor. İçerisinde yer alan tahin, şeker ve çöven kökü suyu bulunan helva yaz aylarında gurbetçilerin ilgi odağı olurken kışın da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Öte yandan, vücut ısısını da koruyarak hem sıcak tutuyor hem de soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu fayda sağlıyor.



"Tahin midenin doktorudur"



30 yıldır helva üretimi ve satışı yapan helvacı esnafı Tahsin Ünal kışın işlerin yaz mevsimine göre artış gösterdiğini belirterek, "Kışın satışlarımız yaza göre çok iyi oluyor. Vatandaşlarımız hava soğuk olduğu için ısınmak amacı ile tahin tüketiyor. 'Tahin midenin doktorudur' diyebilirim. Sabah kalkıldığında aç karnına tüketilen tahin; mide yanmasına, reflüye iyi gelir" diye konuştu.



"En fazla satılan ürün sade tahin helvası"



En çok ilgiyi gören ürünün 'tahin helvası' olduğunu söyleyen Ünal, "Helvanın ana maddesi tahin. Tahin de zaten susamdan elde ediliyor. Kalıplarda bir gün bekliyor. Şeker ile tahin bütünleşiyor. Ertesi gün kalıplardan çıkartıyoruz. Tezgahımıza koyuyoruz, müşterilere ikram ediyoruz ve satıyoruz. En çok sade tahin helvası tüketiliyor" diye belirtti.



"Evimizden eksik etmiyoruz"



Kış mevsimin gelmesi ile soğuklardan korunmak için bolca tahin helvası tükettiğini belirten Kudret Aktürk, "Kışın soğuk geçtiği için tahin helva, köpük helva ve pekmezi genelde evimizden eksik etmeyiz. Kış günlerinde devamlı bunları kullanırız. Sokağa çıkmadan önce çocuklarımıza yediririz. Helva kış günlerinde sıcak tutar" dedi.



"Kalorifer gibi ısıtır"



Tahin helvasının vücudu ısıttığını dile getiren Mustafa Uşaklı, "İnsan vücudunu kalorifer gibi ısıtır. Sağlık deposudur. Ben bol bol tüketiyorum. Hap yerine, ilaç yerine tahin helva yiyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK