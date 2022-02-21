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Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

21.02.2022 15:50

Uşak'ta aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Seher Sokak'ta yaşayan K.İ. (79), yan komşusu H.Ç'ye (76) evinin önünde tabancayla ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan H.Ç, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan K.İ, emniyete götürüldü.

K.İ'nin ilk ifadesinde komşusunun eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

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Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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