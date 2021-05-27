Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

27.05.2021 22:04

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı Uşak'ta kontrolü kaybolan hafif ticari araç yan devrildi.

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kontrolü kaybolan hafif ticari araç yan devrildi. Araç içerisindeki biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza İzmir - Uşak istikametine Güre'de meydana geldi. İddialara göre Ramazan Fındık, kontrolündeki 35 ALS 709 plakalı Renault Kangoo model hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol üzerinde yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan sürücü Ramazan Fındık, Murat Fındık, Zübeyde Gökçimen ve A.F.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı
Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı

Fındık, İzmir, Kaza, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
22:20
Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti         
22:02
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı         
21:26
Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Bakan Koca yeni kampanya başlattı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz         
21:05
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış         
20:48
Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 22:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta kontrol çıkan araç yan devrildi; 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement