Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı
Son Dakika Güncel Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı

6 saat önce

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralıOTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARİYERLERDEN KOPAN PARÇALAR YAYAYA İSEBET ETTİUŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı.

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARİYERLERDEN KOPAN PARÇALAR YAYAYA İSEBET ETTİ

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı

Osman Gençer, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 04:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]