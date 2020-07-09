Uşak'ta korkutan yangın - Son Dakika

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ın Banaz ilçesinde yüksek gerilim telinin kopması sonucu çıkan yangında 7 hektar buğday ekili tarla ile 10 hektar ormanlık alan küle döndü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yüksek gerilim telinin kopması sonucu çıkan yangında 7 hektar buğday ekili tarla ile 10 hektar ormanlık alan küle döndü.

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Yangın öğle saatlerinde Gedikler Köyü Sürmecik mevki'inde çıktı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek gerilim tellerinden birinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın büyüyerek buğday ekili tarlaya sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangın sonrası 7 hektar buğday ekili tarla ile 10 hektar makilik ve ormanlık alan küle döndü. Ekipler elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta korkutan yangın - Son Dakika
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