Uşak'ta korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Uşak'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Vali Kocabıyık'tan korona virüs denetimleri

UŞAK - Uşak'ta, Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, esnaflara korona virüs denetimlerine devam etti.

Şehir Merkezi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş'ta katıldı.

"Duyarlı birer vatandaş olarak lütfen kurallara uyalım"

Herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiği taktirde bu süreci en az zararla atlatılabileceğini ifade een Kocabıyık, " 'Sağlık için Hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerin en önemli amacı toplumda salgına karşı farkındalık oluşturmak. Kontrollü hayat sürecinde herkes üzerine düşen görevi yerine getirir, alınan tedbirleri göz ardı etmezse bu süreci en az zararla atlatabiliriz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sadece kendimizin değil başkalarının da sağlığını tehlikeye atmamış oluruz. Duyarlı birer vatandaş olarak lütfen kurallara uyalım" dedi.