Uşak'ta korona virüs denetimlerinde 427 kişiye 384 bin 300 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda kurulan denetimlerde 376 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 51 kişiye ise maske takmamaktan toplamda 384 bin 300 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde 27 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve ramazan boyunca devam edilecek sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklanmıştı. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte Uşak'ta denetimler arttı. Kentin işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı, Orhan Dengiz Bulvarı, Şeker uygulama noktası ve benzeri toplamda 15 noktada denetim noktası oluşturuldu. Yapılan denetimlerde yayalar ve araçlarda vatandaşların izin ve seyahat belgeleri sorgulandı. Yapılan denetimlerde de 376 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasından 51 vatandaşa ise maske takmama ihlalinden toplamda 427 kişiye 384 bin 300 TL para cezası kestirildi. - UŞAK