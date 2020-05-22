Uşak'ta korona virüs günlerinde kitapçılardaki satışlar yüzde 60 azaldı - Son Dakika

Uşak'ta korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların internetten alışverişe yönelmesiyle kitap satışları yüzde 60 azaldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok sektörde zarara neden olurken, söz konusu durum kitap sektörü için de geçerli. Okuma oranının yüksek olmadığı Uşak'ta kitapçılardaki satışlar yüzde 60 azaldı. Kitapçılar, insanların evden çıkmadıkları bu dönemde internetten alışverişe yönelmesiyle zarara uğradıklarını belirttiler. Günlük ortalama 100 kitap satarken bu sayının ortalama 15'e düştüğünü dile getiren kitapçılar, salgın sonrası için umutlu olduklarını ifade ettiler.



Kitap satışlarındaki artışın mağaza bazlı olmadığını dile getiren kitap satıcısı Hayrettin Ergun, "Daha çok internette yani online satış dediğimiz kanalda artış oldu. Dolayısıyla kitap satışları düşüşte. Bu durum bizim satışlarımızın ortalama yüzde 60 düşmesine neden oldu. Bu dönem belirsiz ve sıkıcı bir dönem olduğu için insanlar alırlarsa kurgu kitaplarını alıyor. Pandemi sürecinden önce biz günde 100 tane kitap satarken, bugünlerde 10 ile 15 arasında satabiliyoruz" dedi.



"Bazı günler satış olmadığı da oluyor"



Virüs salgını döneminde bol bol kitap okunması gerektiğini aktaran kitap satıcısı İsmail Güngör ise, "Zaten okuma oranı düşüktü, bu süreçte iyice düştü. Örneğin günlük 70 kitap satılıyorsa şu an bu sayı 10 ile 15 civarlarında. Bazı günler hiç olmadığı bile oluyor. İnsanlar sosyal medyadan biraz daha uzak dursun, biz insanların kendilerini kitaba vermesinden yanayız" şeklinde konuştu. - UŞAK