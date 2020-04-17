Uşak'ta koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sürüyor - Son Dakika

Uşak ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.



Son bir ay içindeki yapılan denetimlerde bin 2 iş yeri denetlenirken kurallara uymayan işletmecilere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde uygulanan karantina nedeniyle süt üreticilerinin mağdur olmaması için köye giriş ve çıkışlarda, araç içi ve dışı dezenfeksiyon işlemleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştiriliyor.



Karantina altındaki köyde tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam edebilmesi amacıyla sürücülerin araçlarına eşlik edildiği, vatandaş ile sürücünün temasının engellendiği öğrenildi.