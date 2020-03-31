Uşak'ta koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika

Uşak'ta koronavirüse karşı tedbirler
6 saat önce
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları ve hizmet binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları ve hizmet binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kentteki kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmeleri amacıyla vatandaşa sürekli hizmet verdiği ekip otoları ile emniyet hizmet binalarında dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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