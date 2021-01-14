Uşak'ta Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı - Son Dakika

Uşak'ta Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:09
Uşak'ta Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Uşak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Uşak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Hastanede aşı yaptıran İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, gazetecilere açıklamasında "Tüm sağlık çalışanlarımız randevularını alıyorlar ve aşılarını oluyorlar. Bu salgın döneminde aşının gelmesi ve hemen yapılmaya başlanması sağlık çalışanları olarak bizlere moral verdi. Bu aşının gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık çalışanlarının ardından diğer gruplara da aşılama yapılacağını ifade eden Kavas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sağlık çalışanlarından sonra hemen diğer gruplara da başlayacağız. Hastanemizde 20 aşı odamız var. Tüm tanımlamalarımız yapıldı. Sistemden rahatlıkla randevu alabiliyorlar. İnşallah diğer doz aşımızı da 28 gün sonra yaptıracağız. Ben bu aşılama döneminin salgını atlatmada önemli bir rolü olacağına inanıyorum. Şu anda 1000'e yakın sağlık çalışanımız aşılanmış durumda. Gece 00.00'a kadar randevu açtık. İki vardiya şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftasonu da devam edeceğiz. İnşallah 3-4 gün içinde kolaylamış olacağız diye düşünüyorum. Ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları hızla düşüş gösteriyor. İnşallah aşılama ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bu sürecin üstesinden geleceğiz. "

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye, İlaç, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı - Son Dakika


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