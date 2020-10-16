Uşak'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Uşak'ta Kovid-19 denetimleri

16.10.2020 16:09
Uşak'ta Kovid-19 denetimleri, System.String[]

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Vali Funda Kocabıyık, kent merkezindeki Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılarak vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Kocabıyık, "Sağlık hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerin en önemli amacının toplumda salgına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Kocabıyık, "Kontrollü hayat sürecinde herkes üzerine düşen görevi yerine getirir, alınan tedbirleri göz ardı etmezse bu süreci en az zararla atlatabiliriz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sadece kendimizin değil başkalarının da sağlığını tehlikeye atmamış oluruz. Duyarlı birer vatandaş olarak lütfen kurallara uyalım." dedi.

Kocabıyık'a denetimler sırasında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

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