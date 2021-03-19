Uşak'ta Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayanlara para cezası - Son Dakika

Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek biri ruhsatsız iki kıraathanede okey oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira para cezası verildi.
Sarayaltı ve Köme mahallelerindeki iki kıraathanede oyun oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, iki kıraathanede okey oynadığı tespit edilen 29 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle toplamda 91 bin 350 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen Köme Mahallesi'ndeki kıraathaneyi mühürledi.
Kaynak: AA
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