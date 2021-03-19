Uşak'ta Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayanlara para cezası - Son Dakika

Operasyonda, iki kıraathanede okey oynadığı tespit edilen 29 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle toplamda 91 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Sarayaltı ve Köme mahallelerindeki iki kıraathanede oyun oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Uşak 'ta yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek biri ruhsatsız iki kıraathanede okey oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira para cezası verildi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı