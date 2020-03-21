Uşak'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor - Son Dakika
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Uşak'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor

6 saat önce

Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma banklarını kaldırdı.

Uşak'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor, System.String[]

Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma banklarını kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki tüm bankların, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince toplanarak depolara götürüldüğü bildirildi.

Vatandaşın koronavirüse karşı gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Halkımız, devletimizin kurumları tarafından yapılan resmi açıklama ve uyarıları yakından takip etmeli ve alınan kararları dikkatle uygulamalıdır. Bu süreçten en az hasarın alınması ve hızlı bir şekilde normal günlerimize dönebilmek için, en temel konu tedbirlerin uygulanmasıdır. Halkımızın hassasiyetle yaklaşacağından şüphemiz yoktur." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları ile işletmelerdeki zabıta denetimlerinin sürdüğü kaydedildi.

Uşak Belediyesi, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:32 Kaynak: AA

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