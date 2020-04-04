Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfektanları koydu.
Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfektanları koydu.
Uşak'ta Kovid-19'a karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.
Uşak Beledesi, otobüs durakları, işçi servisi noktaları ve pazar yerleri başta olmak üzere kentte 25 noktada, dezenfektanları, Uşaklıların hizmetine sunuldu.
Banaz ve Eşme'de de kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:10 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı