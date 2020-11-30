Kovid-19'u yenen zabıt katibi plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kovid-19'a yakalanan ve tedavisi tamamlanan zabıt katibi Oğuzhan Yüksel, tekrar sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışında bulundu.

Banaz Adliyesi'nde görev yapan evli, iki çocuk babası Oğuzhan Yüksel'in annesi Mukadder Yüksel'e yaklaşık iki ay önce Kovid-19 tanısı konuldu.

Kaplangı köyünde yaşayan annesini ihtiyaçları için ziyarete giden Yüksel, bir süre sonra kendisi de halsizlik ve üşüme şikayetiyle Banaz Devlet Hastanesi'ne gitti.

Zabıt Katibi Oğuzhan Yüksel'e de aynı tanı konularak, evde tedavisine başlandı.

Tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan ve tekrar sağlığına kavuşan Yüksel, plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Yüksel, Denizli'ye giderek, Türk Kızılay kan merkezinde plazma bağışında bulundu.

Banaz Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak çalıştığını söyleyen Yüksel, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar işine geri döndüğünü söyledi.

Annesinin hastalığa yakalanmasının ardından kendisinin de aynı hastalığa yakalandığını kaydeden Yüksel, "Şikayet üzerine gittiğim Banaz Devlet Hastanesi'nden Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Burada yapılan test sonuçlarım pozitif çıktı ve evde tedavime başlandı. Çok zor bir süreçti. En kötüsü yanında sevdiklerinden, eşinden, ailenden ve en önemlisi çocuklarından ayrı olmak. Karantina sürecinde bol bol istirahat etmek ve iyi beslenmek çok önemli. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tedavisinin 5. gününde test sonucunun negatif çıktığını, 14 günlük karantinasını tamamladıktan sonra plazma bağışçısı olmaya karar verdiğini aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay Denizli Şubesi'nden gelen çağrı üzerine plazma bağışçısı olmaya karar verdim. Ben zaten hastalığı yendiğim gün bu konuyu araştırma içerisindeydim. Kızılay'ın araması beni mutlu etti. Plazma bağışçısı olabildiğim için çok gururluyum. Tekrar çağırırlarsa gene gider ve ikinci kez de plazma bağışında bulunurum. Vatandaşlardan isteğim sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymalarıdır. Her ne kadar devlet büyüklerimiz bizler için gerekli önlemleri alsalar da biz kendimizin koruyucusu olmamız gerekiyor."