BAKAN ÖZER TÜRKİYE'NİN EĞİTİM GÜNDEMİNDEN BAĞIŞ OLAYINI DÜŞÜRELİM

UŞAK'ta 'Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak tüm okulların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduklarını belirtti. Özer, Türkiye'nin eğitim gündeminden şu bağış olayını düşürelim artık dedi.

Ortaköy ilçesinde düzenlenen 'Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, protokol üyeleri ve bölge halkı katıldı. Eğitimin tüm kademelerinde devasa yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özer, son 20 yılda 300 binlerde olan derslik sayısının 857 binlere ulaştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü

5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11'di. 100 çocuktan sadece 11 tanesi 5 yaşında okullaşmaya katılırken, şimdi bu oran, yüzde 93'e çıktı. Aynı durumlar tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilmiştir. Sadece okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları artırılmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar da ortadan kaldırıldı. Başörtüsü yasakları kaldırıldı. Katsayı uygulaması, din öğretimi ve mesleki eğitimin yükseköğretime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Yine bu ülkenin çocuklarının, sadece imam hatip liselerine gidenler değil tüm çocukların peygamberlerin hayatını, Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri istemeleri durumunda öğrenmelerinin önü açıldı. Tüm bu yatırımlar yapılırken birilerinin iddia ettiği gibi kaliteye rağmen yapılmadı. Her zaman kalite odaklı bir şey yapıldı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

Son 20 yılda en büyük bütçenin eğitime ayrıldığını söyleyen Bakan Özer, Eğitimde fırsat eşitliğini artıracağız. Tüm çocuklarımızın gelir seviyesine bakmaksızın, yaşadığı il ve bölgeye bakmaksızın en iyi şekilde eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. İşte bunun için çabalıyoruz. 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 gün bile ara vermedik. Covid-19'dan kaynaklı çocuklarımızın öğrenme kayıplarının telafisi için ilk kez ücretsiz yaz okulu açtık. Tüm Türkiye'de matematik seferberliği kapsamında tüm okullarda matematik yaz okulları var. Aynı zamanda İngilizce yaz okulları var. Şu anda tüm Türkiye'de 1 milyon yavrumuz bilimle sanatla matematikle yabancı dille diyaloglarını, etkileşimlerini geliştiriyorlar dedi.

'BAĞIŞ KONUSUNU GÜNDEMDEN KALDIRACAĞIZ'

Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak seferber olduklarını dile getiren Bakan Özer, Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Bu sene Türkiye'nin eğitim gündeminden şu bağış olayını düşürelim artık. Eğitim camiasında çalışan arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda da uygulama örneği olan ama sanki tüm okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi en önemlisi sanki 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş' algısını ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlığını çok erken başlattık. Tüm illerimizde, tüm okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda eğitime bu kadar yatırım yapan, okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olabilir mi Velilerimize söylüyorum, böyle bir durumda Milli Eğitim Müdürlüğü'müzü, valiliğimizi ve bakanlığımızı uyarınız. Nasıl ek kaynak kitaplarını, ülkenin eğitim gündeminden düşürdüysek bağış konusunu da gündemden kaldıracağız diye konuştu.

Öğrencilerin kullanacağı ders kitaplarının illere gönderildiğini kaydeden Bakan Özer, Uşak'tan açıklıyorum. 2022-2023 yılında çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitaplarını tüm illerimize göndermiş bulunmaktayız. Bu sene Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı bir yenilik daha yapıyoruz. Bu sene sadece ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibarıyla tüm yardımcı kaynak kitapların basımı da sonlandı ve tüm illerimize gönderimine başlayacağız dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, daha sonra Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Özer, kentteki programını 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısıyla sürdürdü.