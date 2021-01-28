Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

28.01.2021 19:33
Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Gülşen Gündüz'ün koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılamasına devam edildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Gülşen Gündüz'ün koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılamasına devam edildi.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.D. ve A.K. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar, Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Dinar T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yılmaz Kocamış, hakkındaki suçlamaları reddederek, diğer sanıkların suçu kendi üstüne attığını, mahkemeyi yanılttığını ve yalan söylediğini iddia etti.

Uşak E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış da hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızı Yadikar Uysal, "Hırsızlığı anladık. Ölüm neden? Annemi neden öldürdüler? O yaştaki bir kadın ne yapabilirdi ki? Herkes tutuksuz yargılanmayı talep ediyor. Ben de annemin mezardan çıkmasını talep ediyorum." dedi.

Gündüz'ün diğer kızı Sevgi Soyak ise "İnkar ediyorlar. Madem öyle koyunlar neden başkasının elinde bulunmadı. Bence suçsuz yere tutuklu değiller. Annemi neden öldürdüklerini anlayamıyorum." diye konuştu.

Gülşen Gündüz'ün oğlu Cuma Gündüz de adalete güvendiğini ve sanıkların ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (68) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yapmıştı.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi ertesi gün sabah köye 4 kilometre mesafede bulunmuştu.

Olaya ilişkin yakalanan 5 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Z.D. ve A.K. önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Sivaslı, Bayram, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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