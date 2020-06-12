Uşak'ta koyun otlatmaya çıkan kişi, ölü bulundu - Son Dakika

Yapılan aramada, Akgün'ün cesedi evine yaklaşık 3 kilometre mesafede boş arazide bulundu.

Isparta Jandarma Arama Kurtarma timi, AFAD ve UMKE ekipleri, Akgün'ün bulunması için özel eğitimli köpekle arama çalışması başlattı.

İlçeye bağlı Narıncalı köyünde yaşayan 53 yaşındaki Cemal Akgün, dün koyun otlatmak için evinden ayrıldı.

Uşak 'ın Eşme ilçesinde koyun otlatmak için evden çıkan kişi, arazide ölü bulundu.

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