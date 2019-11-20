Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kubar esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta kubar esrar ele geçirildi

6 saat önce

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 67 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uşak'ta kubar esrar ele geçirildi, System.String[]

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 67 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucunda Eşme İlçesi Alabalık Köyü bölgesinde M.A,U.K.,E.G. ve G.Y. isimli 4 şahıs evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyon sonucu yaklaşık 67 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden G.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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