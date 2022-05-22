Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen kent merkezindeki 2 kahvehane ve 1 dernek lokaline operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplamda 25 bin 466 lira para cezası uygulandı.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 700 lira paraya el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası - Son Dakika