Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası

22.05.2022 12:59
Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi.

Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen kent merkezindeki 2 kahvehane ve 1 dernek lokaline operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplamda 25 bin 466 lira para cezası uygulandı.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 700 lira paraya el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası - Son Dakika


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