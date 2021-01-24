Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası

24.01.2021 15:35
Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası, System.String[]

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin lira para cezası kesildi.

Uşak'ta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin lira para cezası kesildi.

Durak Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 70 bin lira para cezası verildi.

Operasyonda ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası - Son Dakika


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