Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

11.03.2022 12:12
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.

Özdemir Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1100 liraya el konuldu.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kumar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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