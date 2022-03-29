Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

29.03.2022 14:43
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası verildi.

Köme Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira para cezası uygulandı, iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 440 liraya da el konuldu.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kumar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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