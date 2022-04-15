Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

15.04.2022 15:03
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 450 lira ceza verildi.

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 450 lira ceza verildi.

Köme Mahallesi'ndeki Birinci Cansel Sokak'taki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

Polis ekiplerince kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, toplam 5 bin 450 lira ceza kesildi.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 450 liraya el konuldu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kumar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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