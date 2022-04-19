Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

19.04.2022 13:35
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, ekiplerce 5 bin 450 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, ekiplerce 5 bin 450 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler kumar oynadığını tespit ettiği 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan kişilere 5 bin 450 TL para cezası kesilirken Kumardan elde edildiği değerlendirilen 500 lira paraya el konulmasının yanı sıra iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - UŞAK

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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