Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi

11.04.2022 12:21
Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi

Uşak'ta bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

Uşak'ta bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca kıraathane sahibi 2 kişiye de para cezası kesilirken kumardan elde edilen bin 20 TL'ye de el konuldu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kumarhanede baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL para cezası kesilirken kıraathane sahibi 2 kişiye de idari para cezası kesildi. Ayrıca kumardan elde edilen bin 20 TL'ye de ekiplerce el konuldu. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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