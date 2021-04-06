Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası
06.04.2021 16:53
Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.
Uşak'ta, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 11 kişiye 15 bin lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunulan Durak ve Sarayaltı mahallelerindeki 2 kahvehaneye baskın yaptı.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye 15 bin lira para cezası kesildi.
Durak Mahallesi'ndeki kahvehane, ruhsatı bulunmadığı için kapatıldı.
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