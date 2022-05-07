Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Uşak'ta bir otomobilin park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklanması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Özcan Alhan'ın 64 AD 290 plakalı otomobili, Ünalan Mahallesi'ndeki Kuyulu Sokak'ta park halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce camı kırılıp içine ateş atıldı.
Bir anda alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin otomobilin camını taşla kırması, yaktıkları karton parçasını otomobilin içine atarak ateşe vermesi, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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