Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi

07.05.2022 10:34

Uşak'ta bir otomobilin park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklanması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Uşak'ta bir otomobilin park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklanması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Özcan Alhan'ın 64 AD 290 plakalı otomobili, Ünalan Mahallesi'ndeki Kuyulu Sokak'ta park halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce camı kırılıp içine ateş atıldı.

Bir anda alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin otomobilin camını taşla kırması, yaktıkları karton parçasını otomobilin içine atarak ateşe vermesi, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi
Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi Kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan araç kullanılmaz hale geldi... O anlar kamerada Kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan araç kullanılmaz hale geldi... O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kundaklanan otomobil, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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