Uşak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti - Son Dakika

Uşak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Şekerevleri Şehitliğindeki ziyarete, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile şehit aileleri katıldı.
Vali Kocabıyık ve diğer katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.