Uşak'ta kursiyerler sağlık çalışanları için önlük üretiyor - Son Dakika

Banaz ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerleri sağlık çalışanları için önlük üretmeye başladı.

Banaz Halk Eğitim Merkezi'nde El Sanatları Kursu usta öğreticileri sağlık çalışanları için önlük üretmeye başladı.

Usta öğreticilerden Sevil Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek için böyle bir uygulamaya başladıklarını söyledi.

Kiminin atölyede kiminin ise evinde üretime destek verdiğini ifade eden Köksal, "Biz öncelikle ürettiğimiz önlükleri ilçemiz devlet hastanesine ulaştıracağız." dedi.

Köksal, yardım eden ve önlük üreten diğer arkadaşlarına da teşekkür ederek sözlerini tamamladı.