Uşak'ta kurulması planlanan "Banaz OSB Kuruluş Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesine kurulması planlanan Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokolü imzalandı.

Uşak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Funda Kocabıyık, kentte ekonomik büyümeye katkı sağlayan yatırımlarla üretimde ve istihdamda artış yaşandığını söyledi.

Kent genelinde bulunan 3 organize sanayi bölgesinin doluluk oranları hakkında bilgi veren Kocabıyık, yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Banaz OSB'nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını aktaran Kocabıyık, "İlimizde bulunan ve yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenilen Banaz OSB'nin, İzmir Limanına ve elektrik dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi ve nakliyatın çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı tren ve diğer tren yolu ile gerçekleştirebilme imkanının olması yatırımcılar için pozitif etkenlerdir." dedi.

Kocabıyık, bölgeye yapılacak yeni yatırımların istihdama da katkı sağlayacağını dile getirerek, "Banaz ilçemizde Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalarımız planlı ve hedeflenen şekilde devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması ile ilimiz dördüncü sanayi bölgesine kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık'ın açıklamalarının ardından protokol imzalandı.