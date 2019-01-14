Uşak'ta Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
1 saat önce
Uşak Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Uşak
Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edildi. Çarşamba
günü öğle saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kar
yağışının kent merkezinde 8-10 santim, yükseklerde ise 10-20 santimetreyi bulabileceği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:46 Kaynak: AA
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