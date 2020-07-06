Uşak'ta lahmacun yeme yarışması - Son Dakika

Uşak'ta lahmacun yeme yarışması

- Uşak'ta lahmacun yeme yarışması En çok lahmacun yiyen yarışmacı, televizyon kazandı 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı kadın, "Daha yerdim ama süre yetmedi" dedi Uşak'ta özel bir restoran, lahmacun yeme yarışması düzenledi.

- Uşak'ta lahmacun yeme yarışması

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

En çok lahmacun yiyen yarışmacı, televizyon kazandı

6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı kadın, "Daha yerdim ama süre yetmedi" dedi

UŞAK - Uşak'ta özel bir restoran, lahmacun yeme yarışması düzenledi. 10 dakika süren yarışmada 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı 82 ekran LCD televizyon kazandı.

Özel bir restoranda gerçekleşen yarışmaya 10 kişi katıldı. Restoran çalışanları ve seyircilerin izlediği yarışmada yarışmacılardan, 10 dakika içerisinde en çok lahmacunu yemeleri istenildi. Yarışmacılar, lahmacunları su ve yeşillik eşliğinde yedi. Kimi yarışmacılar lahmacunları hızla yiyerek ödülü kazanmak isterlerken kimi yarışmacılar ise yavaş yavaş yiyerek lahmacunun tadını çıkardı.

Yarışmayı 10 dakika içerisinde tam 6 buçuk lahmacun yiyen Senem Özpınar kazandı. Yarışmayı kazanan Senem Özpınar, 82 ekran LCD televizyonla ile ödüllendirildi. Yarışma sonrasında,"Daha devam ederdim ama süre yetmedi" diyerek espri yaparak yemeği çok sevdiğini belirten Özpınar, "Bu restoran bizim mahallemizin en kaliteli restoranı olduğu için sürekli ailecek buraya geliyorduk. Lahmacun lezzetliydi, benim de iştahım olduğu için, ikisi bir araya gelince şampiyon oldum" ifadelerini kullandı. Uşak'ta daha önceden böyle bir yarışma düzenlenmediği için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten restoran işletmecisi Arif Aydoğdu, "10 dakikanın içerisinde en çok lahmacun yiyen yarışmacımıza 82 ekran televizyon armağan edeceğimizi söyledik. 10 kişi yarıştı. Kazanan vatandaşa televizyonumuzu sevgiyle hediye ettik. Ben de şaşırdım. Açıkçası bir kez daha öğrendim, kadınların hayatta yapamayacağı şey yokmuş. O kadar erkeğin için en fazla lahmacunu yiyerek kazanması beni çok şaşırttı" dedi.

Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta lahmacun yeme yarışması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta lahmacun yeme yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]