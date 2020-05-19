Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Pektaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pektaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Lastik değiştirmek için otomobilin altına uzanan Pektaş, bu sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kaldı.

Aybey Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Pektaş (66), park halindeki 45 SB 7550 otomobilini, lastiğini değiştirmek için krikoyla kaldırdı.

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