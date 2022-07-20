Lavanta bahçesi sayısı artıyor

Uşak'ta 2018'de 55 dekarlık bahçeyle başlayan lavanta üretiminde 600 dekara ulaşıldı.

Ulubey ilçesinde "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" projesi kapsamında 2018'de Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan 55 bin fide desteğiyle 55 dekar alanda ilk lavanta bahçesi kuruldu.

Daha sonra lavanta ekimi yapmak isteyen çiftçilere 600 bin adet fide desteği sağlandı. Bu fidelerle lavanta üretim alanı 600 dekara, bahçe sayısı da 46'ya çıktı. Lavanta yağı üretmek için de Uşak Valiliği öncülüğünde başlatılan projeye Zafer Kalkınma Ajansından sağlanan 1 milyon 950 bin liralık hibe desteğiyle Ulubey ilçesinde 2 milyon 224 bin liralık yatırımla "Uçucu Yağ İşleme Tesisi" kuruldu.

Suya oldukça az ihtiyaç duyan lavanta, kuraklığın görüldüğü bölgede yaygınlaştı.

Lavanta üreticisi çiftçiler bir yandan da fotoğraf çekmek isteyenleri bahçelerinde ağırlıyor.

"300 ton ürün elde ediyoruz"

Tarım ve Orman Uşak İl Müdürü Nihat Ağan, AA muhabirine, kentte 237 bin hektar alanda tarımsal üretim yapıldığını, bunun büyük bölümünün de tahıl üretimi olduğunu söyledi.

Bölgenin kuraklığın hissedildiği yerler arasında bulunduğunu dile getiren Ağan, müdürlüklerinin çiftçilere gelir sağlamak için projeler hazırladığını ifade etti.

Çiftçilerin lavanta üretimden memnun olduğunu belirten Ağan, şöyle konuştu:

"Toplam 600 dekar alandan 300 ton civarında ürün elde ediyoruz. Bu üründen de 6 ton civarında yağ üretimi yapıyoruz. Bu yağımızın piyasa değerinin (litre başına) 700 lira civarında olduğunu düşündüğümüz zaman çok iyi bir gelir olduğu görülüyor. Bunun yanında bahçe sahiplerimiz gelen ziyaretçilerden bir ek gelir sağlamaktadır. Aynı zamanda ürünlerden elde edilen diğer mamulleri de sattıklarında ekstra bir gelir sağlıyorlar."

Ekim alanlarının sürdürülebilirliğini temin amacıyla uçucu yağ işleme tesisi kurduklarını söyleyen Ağan, şunları kaydetti:

"Biz çiftçilerimize bu tür projelerle katkı sağlamaya, bakanlığımızın ve valiliğimizin desteklerini çiftçilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın çok güzel bir sözü var, diyor ki 'Sen yeter ki üret', biz de 'Uşaklı çiftçimiz, sen yeter ki üret" diyoruz."

"Hem turizminden hem satışından gelir elde ediyoruz"

Kentteki ilk lavanta bahçesinin sahibi olan Haşim Deniz Öziş de şu anda 1000 metrekarelik alandan yaklaşık 10 litre lavanta yağı elde ettiklerini söyledi.

Yağ üretiminin yanı sıra lavanta bahçelerini görmek isteyen ziyaretçilerden de kurdukları kafeteryalar aracılığıyla kazanç sağladıklarını dile getiren Öziş, "Yılda ortalama ziyaretçi sayımız 15 bin ila 20 bin. Bizim bahçemizde küçük bir kafeteryamız da var. Gelen misafirlerimiz orada da konaklama yapabiliyor. Lavantanın hem turizminden faydalanıyoruz hem kuru ve yaş olarak satışından gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Öziş, 55 dekar olan bahçesini ilerleyen yıllarda 250-300 dekara çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Lavanta bahçeleri için gübre ve ilaç giderlerinin olmadığına dikkati çeken Öziş, "Arpa, buğday ya da ona benzer bir şey ektiğimiz zaman her yıl öncelikle kaldırıyoruz. Onu tekrar ekmek durumunda kalıyoruz. Gübremizi ve tohumlarımızı tekrardan atıyoruz. Lavanta da bu yok. Şöyle bir kıyaslama yapacak olursak, diğer ürünlerden bunu neyle kıyaslarsanız kıyaslayın ortama 4-5 kat daha fazla para kazanıyoruz." dedi.