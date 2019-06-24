Son Dakika Haberleri: Uşak'ta LGS birincileri belli oldu
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Uşak'ta LGS birincileri belli oldu

1 saat önce

Uşak'ta 3 öğrenci LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

Uşak'ta LGS birincileri belli oldu, System.String[]
Uşak'ta 3 öğrenci LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.

1 Haziran'da yapılan 2019 yılı Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Sınavda 500 tam puan alan devlet ve özel okullarda öğrenim gören Engin Oruç, Yiğitalp Karayaman, Yiğit Erdoğan Uşak ile birlikte Türkiye genelinde LGS birincileri arasında yerlerini aldılar. 3 öğrencide Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sınav sorularında 20' soruya, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabacı Dil sınav sorularından 10'ar soruya doğru cevap verdi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
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