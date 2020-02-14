Uşak'ta lise liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitap - Son Dakika
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Uşak'ta lise liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitap

6 saat önce

Uşak'ta lise liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitapUŞAK Valisi Funda Kocabıyık, liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 öğrenciye kaynak kitap dağıttı.

Uşak'ta lise liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitap

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 öğrenciye kaynak kitap dağıttı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Malkoçoğlu Ortaokulu'nda liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere, 'Akademik Destek Projesi' kapsamında kaynak kitaplarını verdi. Projeyle 84 kurs merkezinde liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 kişiden oluşan 8'inci sınıf öğrencilerine 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ettiklerini ifade eden Vali Kocabıyık, "Merkezi sınav sitemine uygun soruları barındıran kitaplar, yeni nesil sorulara örnek teşkil etmektedir. Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Benim ümidim gençliktedir' sözüyle bitiriyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Uşak'ta lise liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitap

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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