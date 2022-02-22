Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alaba köyünde geri manevra yapan H.İ.Y. (29) yönetimindeki 64 EK 831 plakalı kamyonet Sultan Erdoğan'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Erdoğan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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