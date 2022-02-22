Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

22.02.2022 18:36
Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alaba köyünde geri manevra yapan H.İ.Y. (29) yönetimindeki 64 EK 831 plakalı kamyonet Sultan Erdoğan'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Erdoğan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Uşak Valiliği 'Aile Danışma Merkezi'ni hizmete açtı Uşak Valiliği 'Aile Danışma Merkezi'ni hizmete açtı

Jandarma, Kamyonet, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement