Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kısa sürede marketin iç kısımlarına ilerleyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol almayı başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir markette yangın çıktı.

Uşak 'ta bir markette çıkan yangın hasara yol açtı.

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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