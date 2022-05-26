"Uşak'ta maymun çiçeği virüsü görüldü" iddialarına Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt: Test sonucu negatif çıkmıştır - Son Dakika
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"Uşak'ta maymun çiçeği virüsü görüldü" iddialarına Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt: Test sonucu negatif çıkmıştır

26.05.2022 16:04
"Uşak'ta maymun çiçeği virüsü görüldü" iddialarına Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt: Test sonucu negatif çıkmıştır

Dünyada yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan maymun çiçeği virüsünün Uşak'ta da ortaya çıktığı iddiası sonrası Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan yabancı uyruklu kişinin test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu.

Koronavirüs pandemisinin ardından dünyaya korku salan maymun çiçeği virüsü, 16 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde virüsün Türkiye'de görülmediğini açıkladı.

"UŞAK'TA VİRÜS GÖRÜLDÜ" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Ancak Uşak'ta bir kişinin deri dökülmesi yaşadığı ve maymun çiçeği virüsüne yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Uşak Sağlık Müdürlüğü, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

"TEST SONUCU NEGATİF ÇIKMIŞTIR"

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi. Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

BAKAN KOCA: BU VİRÜSÜN PANDEMİ SEBEBİ OLACAĞINA İNANMIYORUM

Bakan Koca konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Zaten olduğunda bunu açıklamış, bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Dr. Alver: Maymun çiçeğinin ölüm oranı düşük Dr. Alver: Maymun çiçeğinin ölüm oranı düşük Suudi Arabistan'dan 16 ülkeye Covid-19 yasağı Suudi Arabistan'dan 16 ülkeye Covid-19 yasağı
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Uşak'ta maymun çiçeği virüsü görüldü' iddialarına Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt: Test sonucu negatif çıkmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uşak'ta maymun çiçeği virüsü görüldü" iddialarına Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt: Test sonucu negatif çıkmıştır - Son Dakika
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