Uşak'ta "Mekke'nin Fethi" Gecesi
40 dakika önce
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Uşak Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Uşak
Şubesi tarafından Mekke
'nin Fethi ve Kudüs
Gecesi düzenlendi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
AGD Uşak Şube Başkanı Ahmet Özdemir
yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Mekke'nin fethinin 1388. yılını kutladıklarını belirten Özdemir, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.
İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara dile getiren Özdemir, Türkiye
'nin İslam'ın en güçle temsilcisi olduğunu belirtti.
Etkinlikte, spor müsabakalarında başarılı olan dernek üyesi gençlere ödülleri verildi.
Mekke'nin fethi konulu sinevizyon gösterisinin ardından etkinlik son buldu.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:17 Kaynak: AA
Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!
Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı