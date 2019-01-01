Son Dakika Haberleri: Uşak'ta "Mekke'nin Fethi" Gecesi

Uşak'ta "Mekke'nin Fethi" Gecesi

40 dakika önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Uşak Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi düzenlendi.

Uşak'ta
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Uşak Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Uşak Şube Başkanı Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mekke'nin fethinin 1388. yılını kutladıklarını belirten Özdemir, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara dile getiren Özdemir, Türkiye'nin İslam'ın en güçle temsilcisi olduğunu belirtti.

Etkinlikte, spor müsabakalarında başarılı olan dernek üyesi gençlere ödülleri verildi.

Mekke'nin fethi konulu sinevizyon gösterisinin ardından etkinlik son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Kudüs, Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Uşak, Kültür Sanat
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