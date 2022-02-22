Uşak'ta mezarlığa çirkin saldırı - Son Dakika

UŞAK'ta Şekerevleri Mezarlığı'nda 45 gün içerisinde toplam 40 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. 2010 yılında yaşamını yitiren kızı İlayda Topbay'ın (16) mezar taşı 45 gün arayla 2 kez kırılan Kahraman Topbay, "Bu saldırıyı yapan sapkın anlayışa sahip kişinin veya kişilerin bir an önce yakalanıp, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Şekerevleri Mezarlığı'nda, 5 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında toplam 40 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenler durumu görevlilere bildirip, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, şüphelilerin belirlenip, yakalanabilmesi için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.