Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

16.07.2022 18:01
Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Tütün tarlasında çalıştıktan sonra evlerine dönen 20 işçinin bulunduğu S.A. (51) idaresindeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçilerden Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 14 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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