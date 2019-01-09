Son Dakika Haberleri: Uşak'ta "Minik Kareler" Fotoğraf Sergisi

Uşak'ta "Minik Kareler" Fotoğraf Sergisi

1 saat önce

Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Minik Kareler" fotoğraf sergisi açıldı.

Uşak'ta
Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Minik Kareler" fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergide, Turhan Akçay İlkokulu 2-C sınıfı öğrencilerinin çektiği 35 fotoğraf yer aldı.

Turhan Akçay İlkokulu Müdürü Abdulkadir Taner, açılışta yaptığı konuşmada, temel fotoğraf eğitimi alan çocukların 2 ayda çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin ilk olduğunu belirtti.

Velilere duyarlı oldukları için teşekkür eden Taner, "Çocuklarımız Uşak'ın tanıtımı için tarihi ve sembolik yerlerin fotoğraflarını çekti. Sınıf öğretmenleri Burak Yavaş'a bu duyarlı proje için teşekkür ederim." dedi.

Sınıf öğretmeni Burak Yavaş ise projeden elde edilen gelirlerin LÖSEV'e bağışlanacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:21 Kaynak: AA

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