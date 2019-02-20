Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Minikler Oyuncaksız Arkadaşları İçin Kumbara Oluşturacak

Uşak'ta Minikler Oyuncaksız Arkadaşları İçin Kumbara Oluşturacak

1 saat önce

Uşak'ta, Avrupa Birliği destekli 'e Twinning' projesi kapsamında Adalet Anaokulu öğrencileri kumbara oluşturarak kullanmadıkları oyuncakları biriktirip oyuncağı olmayan arkadaşlarına göndermek için kolları sıvadı.

Uşak'ta Minikler Oyuncaksız Arkadaşları İçin Kumbara Oluşturacak, System.String[]
Uşak'ta, Avrupa Birliği destekli 'e Twinning' projesi kapsamında Adalet Anaokulu öğrencileri kumbara oluşturarak kullanmadıkları oyuncakları biriktirip oyuncağı olmayan arkadaşlarına göndermek için kolları sıvadı.

Tüm Türkiye genelinde başlayan proje kapsamında 23 Nisan'a kadar oyuncak biriktirilecek. İl genelinde toplanan oyuncakların ihtiyacı olan tüm çocuklara dağıtımı sağlanacak böylelikle oyuncaksız çocuk kalmayacak.

Proje hakkında bilgi veren anaokulu öğretmeni Neslişah Akağaç, "Adalet Anaokulu idareci, öğretmen,öğrenci, özel eğitim öğrencileri ve velilerin katılımı sağlanarak 'Haydi Sende Oyna' proje kapsamında 'Bir Çocuk Gülerse Bütün Dünya Güler' sloganıyla öncelikle ilimizde sonrada tüm Türkiye de oyuncaksız çocuk kalmasın projesi hayata geçirilmiştir. Proje bir e-twinning projesidir ve Türkiye genelinde uygulanmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin işbirliği içersin de yaptığı oyuncak kumbaralarında getirdikleri oyuncakları biriktirilerek oyuncak ihtiyacı olan diğer okullara gönderilmesi planlanmıştır. Amacı paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği duygularının geliştirilmesidir" dedi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Uşak, Yaşam
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