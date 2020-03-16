Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor

22 dakika önce

Uşak'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.

Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor, System.String[]

Uşak'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 11 Mart - 15 Mart tarihleri arasında kentin farklı bölgelerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Kontrollerde, kurallara uymayan 205 sürücüye 98 bin 840 lira ceza kesildi.

Polis, 73 motosikleti trafikten men etti.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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